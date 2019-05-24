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اتحاد جدة يدعم صفوفه بنجم الظفرة الإماراتي

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:33 ص
اتحاد جدة يدعم صفوفه بنجم الظفرة الإماراتي
الأوروجواياني نيكولاس ميليسي
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محمد أيمن
 
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أكدت تقارير صحفية سعودية، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي تعاقد مع لاعب الوسط الأوروجواياني نيكولاس ميليسي نجم الظفرة الإماراتي.

 

ويتطلع العميد لتدعيم صفوفه في الموسم خلال فترة الإنتقالات الصيفية، تجنبًا لتكرار سيناريو الموسم الماضي، بعدما حقق الفريق أسوء نتائجه بالبطولة باحتلاله المركز العاشر.

 

الجدير بالذكر أن صاحب الـ26 عاماً خاض تجربة سابقة في الدوري السعودي مع الهلال، حيث شارك في 59 مباراة، أحرز خلالها 6 أهداف.

 

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