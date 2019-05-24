انطلاق الملتقى الدولي لمبدعي المنصات الرقمية مع بطولة كأس الأمم الإفريقية

تقيم شركة ميديا جيت ستوديوز المتخصصة فى إنتاج وصناعة المحتوى الإعلامى المبتكر والملهم والرائدة فى مجال الذكاء الإصطناعى فى الوطن العربى أول حدث فريد من نوعه فى الشرق الأوسط، من حيث الضخامة والتأثير والأهداف.





ويـأتي ذلك في إطار المناخ التنموى الذى تشهده مصر فى وقتنا الحالي وسياسات الدولة المحفزة على الابتكار وتشجيع القدرات الخاصة والأفكار الجديدة ومواكبة عصر التكنولوجيا الرقمية سواء للأفراد أوالجهات المختلفة.





يقام على ارض مصر ويحمل عنوان الملتقى الدولى لمبدع المنصات الرقمية “UNCOVER’19” والذى يشارك فيه المهتمون بصناعة وإبداع المحتوى الرقمى على إختلاف أنواعهو أشكاله وأهدافه من مختلف دول العالم سواء من خبراء ومحترفين اومؤثرين وموهوبين بجانب العلامات التجارية والشركات العالمية والجهات الحكومية المحلية.

وقد وقع الاختيار على تاريخ 21 يونيو القادم ليكون هو ميعاد بدء فعاليات ذلك الملتقى الدولى فى نسخته الأولى ليتزامن فى ذات الوقت مع إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى سوف تقام على أرض مصر حيث أن الملتقى يحمل شعارا خاصا لهذا العام " أفريقيا فى القلب " ليكون ذلك الحدث التكنولجى الهام مكملا برسالته الإيجابية لروح البطولة الرياضية الكبيرة و التى يهتم بمتابعتها العالم كله.





كما تؤمن شركة ميديا جيت ستوديوز بان قارة افريقيا هي الكنز الذي لم يكتشف بعد في مجال تكنولوجيا المعلومات طبقا للرؤية الاستيراتيجيه التي وجه اليها سيادة الرئيس: عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبذلك فإن الملتقى يؤكد أيضا على ريادة مصر الأفريقية فى مجال تكنولوجيا المعلومات بجانب تفوقها عربيا فى هذا المجال و الذى يؤهلها للقدرة التنافسية دوليا.





كما ان توقيت الملتقى ياتي وسط العلاقات الممتازه التي تجمع بين مصر و اشقائها الخليجيين و لذلك فلقد حرصنا من خلال شركة ميديا جيت على دعوة العديد من النوابغ في تلك المجالات سواء على مستوى الافراد او على مستوى الشركات .





ليضاف الاثر الذي سوف يسفر عنه الملتقى الدولي الى كل الانجازات التي تم تحقيقها في مجال التعاون بين مصر و دول الخليج في السنوات الماضيه .





ويهدف الملتقى فى المقام الأول الى إحداث حالة من الحراك الثقافى والعلمى فى مجال التكنولجيا الرقمية عن طريق احتكاك الخبرات المتنوعة من خلال ورش ومحاضرات وأنشطة وفعاليات علمية وترفيهية

ولذلك فانها المرة الاولى التي يقام فيها من خلالThe International Digital Content Creators & Brands Summit .









ان يتم التركيز على الكوادر المتفوقه و التي لفتت النظر في مجال صناع المحتوى الرقمي و القاء الضوء عليها من خلال ما قدموه من جوده المحتوى ذو الاثر الايجابي في المجالات المختلفه .

ليعكس ذلك بطبيعة الحال تلك العلاقة الوثيقة بين المناخ المستقر الذى تشهده مصر على مختلف الأصعدة وبين تقدمها فى كل تلك المجالات كما يؤكد من ناحية أخرى على سعى مصر فى الإنفتاح على مختلف دول العالم فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتؤكد شركة ميديا جيت ستديوز صاحبة الفكرة والمبادرة لإقامة ذلك الملتقى أن هناك مفاجأت كبيرة سوف يشهدها ذلك الحدث الكبير و الذى يهتم بحضور دورته الأولى كبرى الشركات العالمية ومختلف المتخصصين والخبراء فى مجال المحتوى الإعلامى والمنصات الرقمية وأن من أهداف إقامته تحقيق مكاسب كثيرة لكل المشاركين فيه بإختلاف فئاتهم من حيث الخبرات المكتسبة أو الربح المستهدف كما أكد على سعادته البالغة لإقامة هذا الملتقى على أرض مصر بموقعها الجغرافى المتميز كبوابة أفريقيا للعالم كله وحضارتها و تاريخها العظيم الذى يمتد لآلاف السنين.







