ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جروس يفجر مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:23 ص
جروس يفجر مفاجأة سارة لجماهير الزمالك
جروس
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن فريقه قادر على العودة في النتيجة وقلب تأخره بهدف في مباراة الذهاب لفوز بهدفين إياباً على نهضة بركان المغربي والحصول على لقب كأس الكونفدرالية الافريقية.

 

وقال جروس في تصريحات صحفية أبرزها الموقع الرسمي للإتحاد الافريقي على هامش المباراة النهائية إنه حزين للغاية على الهدف الذي دخل مرمى فريقه في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة حيث كنا نطمح أن نخرج بشباك نظيفة.

 

وواصل " يمكننا العودة على ملعب برج العرب بالإسكندرية وسنفعل كل ما بوسعنا من أجل الحصول على اللقب ولإسعاد الجماهير البيضاء في الوطن العربي.

 

وأنهى " نهضة بركان فريق قوي قدم مباراة جيده ذهاباً وسيواجه اللاعبون صعوبة كبيرة لكن الجميع سيكون على قدر المسؤولية وسنجلب البطولة لما نمتلكه من لاعبين مميزين.

Advertisements
المزيد عن: رياضة جروس الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان