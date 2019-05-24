جروس يفجر مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن فريقه قادر على العودة في النتيجة وقلب تأخره بهدف في مباراة الذهاب لفوز بهدفين إياباً على نهضة بركان المغربي والحصول على لقب كأس الكونفدرالية الافريقية.

وقال جروس في تصريحات صحفية أبرزها الموقع الرسمي للإتحاد الافريقي على هامش المباراة النهائية إنه حزين للغاية على الهدف الذي دخل مرمى فريقه في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة حيث كنا نطمح أن نخرج بشباك نظيفة.

وواصل " يمكننا العودة على ملعب برج العرب بالإسكندرية وسنفعل كل ما بوسعنا من أجل الحصول على اللقب ولإسعاد الجماهير البيضاء في الوطن العربي.

وأنهى " نهضة بركان فريق قوي قدم مباراة جيده ذهاباً وسيواجه اللاعبون صعوبة كبيرة لكن الجميع سيكون على قدر المسؤولية وسنجلب البطولة لما نمتلكه من لاعبين مميزين.