بيان تفصيلي بـ"درجات الحرارة" المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر ومدن العالم

نشرت الأرصاد الجوية بيان تفصيلي منذ قليل بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر ومدن العالم والعواصم العربية، وفي البيان التالي درجات الحرارة المتوقعة:





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 30 42

شبين الكوم 29 41

طنطا 29 40

دمنهور 22 39

الإسكندرية 20 32

بلطيم 21 32

مطروح 19 29

السلوم 17 28

سيوة 23 37

بورسعيد 22 30

دمياط 21 30

الزقازيق 21 41

الاسماعيلية 24 42

السويس 25 40

العريش 21 37

رفح 21 36

رأس سدر 24 36

نخل 17 42

نويبع 27 37

طابا 26 38

كاترين 20 34

الطور 23 41

شرم الشيخ 26 39

الغردقة 28 41

مرسى علم 29 40

الفيوم 23 42

بنى سويف 23 42

المنيا 24 44

أسيوط 28 43

سوهاج 26 42

قنا 26 42

الأقصر 27 43

أسوان 27 42

أبوسمبل 25 42

الوادى الجديد 24 45

شلاتين 24 36

ابو رماد 25 35

حلايب 26 32

رأس حدربة 26 33





أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 40

المدينة 28 42

الرياض 24 39

المنامة 29 36

أبوظبى 27 37

الدوحة 28 40

الكويت 28 42

دمشق 17 39

بيروت 22 32

عمان 20 38

القدس 20 37

غزة 20 36

بغداد 25 43

مسقط 30 36

صنعاء 12 24

الخرطوم 29 43

طرابلس 18 25

تونس 15 29

الجزائر 15 24

الرباط 13 24

نواكشوط 20 31









وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم :

الصغرى العظمى

أنقرة 12 25

اسطنبول 16 22

اسلام اباد 20 31

نيودلهى 25 40

جاكرتا 25 33

بكين 21 35

كوالالمبور 24 33

طوكيو 16 28

أثينا 15 25

روما 12 22

باريس 10 22

مدريد 10 25

برلين 10 22

لندن 11 20

مونتريال 13 19

موسكو 11 20

نيويورك 19 28

واشنطن 20 30