جورج وسوف يكشف لـ"عايشة شو" عن المحطة الأصعب في حياته (فيديو)

يقول النجم جورج وسوف أنه وبرغم الصعاب التي مر بها في حياته، أعطاه الله القوة والصبر ليتخطى تِلك الصعاب، ويعتبر أن من بين أصعب المراحل التي مر بها هي مرحلة المرض وذلك بعدما اضطر لتغيير عضل "الوركين".

وأضاف في لقائه مع الإعلامية عائشة عثمان في برنامج عايشة شو، أن إيمانه بالله هو السبب في تخطيه تِلك المصاعب، بالإضافة للكم الهائل من المُحبين الذين وقفوا بجواره خلال فترة المرض، مؤكدًا أن هناك الكثير من النجوم حرصوا على زيارته أثناء تواجده بالمستشفى.

وقال النجم الكبير جورج وسوف أن أهم محطات حياته الفنية والشخصية هو غنائه أغنية “كلام الناس”، والتي تحدث عن كواليس غنائها، بعدما حصل عليها ضمن 6 أغاني من الملحن صلاح الشرنوبي، مؤكدًا أن الأمر كان بمحض الصدفة.

وأكد سلطان الطرب، أنه لم يتوقع النجاح الكبير التي حققته الأغنية وقتها خاصة أنه لم يختار تِلك الأغنية ولم يكن مُقتنع بها من البداية، لكن أقنعه بها صديق له وقال له “خدها فوق البيعه” فوافق بها، مؤكدًا أنها كانت المرحلة الأهم في حياته الفنية.

البرنامج يعرض على شاشة “القاهرة والناس” فى تمام الساعة ٨ مساء، وعلى “النهار” فى تمام التاسعة مساء.