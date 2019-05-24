القليوبية × 24 ساعة: "إصابة 5 أشخاص صدمتهم سيارة ميكروباص..وإنتظام الإمتحانات بكليات جامعة بنها تزامنا مع الموجة الحارة"

شهدت محافظة القليوبية، مساء أمس الخميس، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:

-"صحة" القليوبية: فرق طبية مدربة بكافة المستشفيات للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري

حيث أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومستشفيات الحميات على مستوى المحافظة، بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد حاليًا.

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-إصابة 5 صدمتهم سيارة ميكروباص بشبين القناطر

وأصيب 5 أشخاص بطريق "قليوب – شبين القناطر" أمام مدخل قرية نوب طحا، إثر اصطدم ميكروباص بهم وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى شبين القناطر العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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-رئيس جامعة بنها: انتظام الامتحانات ورفع حالة الطوارئ تزامنا مع الموجة الحارة

وأعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، انتظام سير امتحانات نهاية العام بكليات الجامعة المختلفة دون أى تاجيل لها،مشيرا الى انه تم رفع حالة الطوارئ تزامنا مع الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان.

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