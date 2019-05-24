نشرة أخبار منتصف الليل.."وزيري": تنسيقات مع شركات السياحة تمهيدًا لافتتاح المتحف المصري

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ تنسيقات مع شركات السياحة تمهيدًا لافتتاح المتحف المصري، فضلًا عن توقيع السعودية اتفاق لشراء 5 ملايين طن من الغاز الأمريكي.

وزيري: تنسيقات مع شركات السياحة تمهيدًا لافتتاح المتحف المصري

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار، إن العمل في المتحف المصري الكبير يجري على قدم وساق، وهو الأمر الذي استدعى ترتيب عدد من الاجتماعات مع كبرى شركات السياحة المصرية لتعديل برامجها السياحية، فكل زائري وسائحي العالم ينتظرون لحظة الافتتاح.





عودة التيار الكهربائي لجميع مناطق الغردقة

عاد التيار الكهربائي لجميع مناطق مدينة الغردقة؛ وذلك عقب انقطاعه لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة.

كواليس سرقة مجوهرات بـ 10 ملايين جنيه من شقة طبيب شهير بالعجوزة

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل سرقة مجوهرات بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين جنيه، من شقة طبيب شهير، بمنطقة العجوزة.

"السعودية "توقع إتفاق لشراء 5 ملايين طن من الغاز الأمريكي

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، في بيان بأن الشركة وقعت على اتفاق مبدئي ضخم لشراء 5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من ميناء آرثر في ولاية تكساس الأمريكية، والذي يجري تطويره، ويعد هذا الاتفاق واحدا من أضخم الاتفاقات فى التاريخ.

ترامب يُشير إلى خطورة "هواوي".. ويؤكد: ما فعلته الصين أمر خطير للغاية

رجح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الوضع مع شركة "هواوي" الصينية، والتي تم حظر التعاون معها مؤخرا بالنسبة للشركات الأميركية، يمكن حلها كجزء من اتفاقية تجارية مع الصين، إذا تم إبرامها.