online لايف مشاهدة مباراة الوداد والترجي bein match بث مباشر نهائي دوري ابطال افريقيا الترجي ضد الوداد اليوم

يستضيف ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله ، لقاء بين فريقي الوداد والترجي ، في ذهاب دوري أبطال أفريقيا ، اللقاء الناري الذي يلعب الطرفين على الفوز وليس التعادل لضمان كلآ من هما في مباراة العودة ، يدخل الفريقان اللقاء وهما متصدرين اوائل الدوري المغربي بالنسبة لفريق الوداد ، والدوري التونسي بالنسبه لفريق الترجي ، يستضيف اللقاء أيضآ حكمآ مصريآ ليحكم المباراة وهو جهاد جريشه وهذا قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ، حيث توج فريق الدم و الذهب لهذه البطولة ثلاث مرة واخر مرة كانت عام 2018 ، يسعي جاهدآ ليتوج هذه البطولة للمرة الثانية على التوالي ، أما بالنسبة الشياطين الحمر اخر مره توج لدوري أبطال أفريقيا كانت في عام 2017.





وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم الجمعة 24 مايو من دوري أبطال أفريقيا , ذهاب النهائي في تمام الساعه الحادية عشر و59 دقيقه بتوقيت القاهره بملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله ، يعرض على قناة Bein sports HD2 .





والآن نتابع عبر موقعكم الرياضي “جول العرب” كل جديد عن موعد الوداد البيضاوي والترجى الرياضي في لقاء ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم فى ذهاب النهائي والتي ستكون في تمام الساعة الحادية عشر و59 دقيقه بتوقيت القاهرة و الثانية عشر و59 دقيقه بتوقيت الرياض .





موعد مباراة الوداد البيضاوي والترجى الرياضي

والان تعرف علي موعد مباراة الوداد البيضاوي والترجى الرياضي :





المباراة الوداد البيضاوي ×الترجى الرياضي

البطولة دوري أبطال أفريقيا

الموعد 24/5/2019

التوقيت الساعة 23:59 بتوقيت القاهرة

قنوات العرض Bein sports HD2



