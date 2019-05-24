"الديهي" يكشف سبب طرد القيادي محمد حبيب من جماعة الإخوان

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان كان يعد الرجل الثاني في مكتب الإرشاد، ولكنه أصبح الآن الرجل الأول كعدو للجماعة لأنه فتح فمه وكشف أسرارهم.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الخميس، أن محمد حبيب كان يلقب بصقر جماعة الإخوان، حيث أنه أحد الشخصيات الفاعلة داخل الجماعة على مدار سنوات.





وأوضح "الديهي"، أن الدكتور محمد حبيب طرد من جماعة الإخوان لأنه كان يرى أن هناك ظلم كبير داخل الجماعة، وهم يرون أنه رجل يحب السلطة.



