ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الديهي" يكشف سبب طرد القيادي محمد حبيب من جماعة الإخوان

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:41 ص
الديهي يكشف سبب طرد القيادي محمد حبيب من جماعة الإخوان
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان كان يعد الرجل الثاني في مكتب الإرشاد، ولكنه أصبح الآن الرجل الأول كعدو للجماعة لأنه فتح فمه وكشف أسرارهم.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الخميس، أن محمد حبيب كان يلقب بصقر جماعة الإخوان، حيث أنه أحد الشخصيات الفاعلة داخل الجماعة على مدار سنوات.

وأوضح "الديهي"، أن الدكتور محمد حبيب طرد من جماعة الإخوان لأنه كان يرى أن هناك ظلم كبير داخل الجماعة، وهم يرون أنه رجل يحب السلطة.

وأشار "الديهي"، إلى أن الدكتور محمد حبيب ولد عام 1943بمحافظة دمياط، والتحق بكلية العلوم جامعة أسيوط ثم أصبح عميدا بها، لافتا إلى أنه انضم لجماعة الإخوان في سن صغير.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان