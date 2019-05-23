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طرد نجل الراحل خالد صالح من منزل العائلة بـ أبو جبل 18

الخميس 23/مايو/2019 - 11:48 م
طرد نجل الراحل خالد صالح من منزل العائلة بـ أبو جبل 18
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سعد نبيل
 
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شهد مسلسل  أبو جبل 18 ، بطولته الفنان مصطفى شعبان، أجواء من الدرما والحزن، والتشويق والاثارة.


نشبت مشادة كلامية بين فادي، وأبيه بعد أن علم أنه فتح مكتب للمحاماة من وراء إجراء بعد العمليات المشبوهة، وغير النزيهة ليغضب عليه، ويقوم بطرده من المنزل.


وكان فادي يقوم بإجراء عمليات مشبوهة، مع بعض تجار السيارات، ويدخل مزادات ويرسيها على أشخاص بطريق غير نزيه.

المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.

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