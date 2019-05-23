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ليبيا تدعو قوات الشرق للإفراج عن رئيس اتحاد عمال النفط

الخميس 23/مايو/2019 - 11:49 م
ليبيا تدعو قوات الشرق للإفراج عن رئيس اتحاد عمال النفط
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
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دعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الخميس قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي يقودها خليفة حفتر إلى ”الإفراج الفوري“ عن سعد دينار الفاخري رئيس اتحاد عمال النفط الذي خطفته مجموعة مسلحة قرب مدينة بنغازي الشرقية الشهر الماضي.

وقالت المؤسسة في بيان إنها ”تعرب عن رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والخطف والاعتقال التعسفي كما تدعو القيادة العامة إلى الوفاء بتعهداتها بالإفراج عن السيد سعد وإعادته إلى أهله وذويه سالما“.
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