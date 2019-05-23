جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للشباب الإفريقي (صور)

شهد الأستاذ الدكتور خالد محمد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب احتفالية جامعة الفيوم باليوم العالمي للشباب الافريقي والتي أقيمت اليوم الخميس الموافق 2352019 بملعب كلية الزراعة بالفيوم بمشاركة الطلاب الوافدين من جنوب وشمال السودان وطلاب جامعة الفيوم. وذلك بحضور أ.د أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ود وائل طوبار منسق عام الانشطة الطلابية والأستاذ هشام رجب مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.





وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والأستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم.





