غالية التونسية تغرد على المكشوف بالأوبرا

استمراراً لامسيات الأوبرا الرمضانية على المسرح المكشوف تحيى المغنية التونسية الشهيرة غالية بن على وفرقتها حفلاً فى التاسعة والنصف مساء الاحد 26 مايو .

أعدت غالية برنامج فني متميز يتضمن باقة من أشهر أعمال زمن الفن الجميل التى اشتهرت بتقديمها منها يا مسافر وحدك ، انسى الدنيا ، لامونى اللى غارو منى ، عرفت الهوى والف ليلة وليلة الى جانب مختارات من اعمالها الخاصة منها روميو وليلى ، كتابى يا سيدى ، هيمتنى وقضيت.





يذكر أن غالية بن علي مطربة تونسية ولدت في بلجيكا، تميزت بأدائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط و الثقافات الموسيقية المتنوعة ، نالت شهرة كبيرة في الغرب ولُقبت بـ سفيرة الأغنية الطربية، اتمت دراستها الجامعية في بروكسل (بلجيكا) كما درست التشكيل وفن الجرافيك تزامناً مع تعمقها في الموسيقى المصرية والسورية والعراقية وتفاعلت معها وصنعت أسلوبها الخاص ، تعرفت على عازف العود التونسي مفضل أدهوم عام 1996 لينطلقا برفقة عازف الإيقاع المغربي عزالدين جازولي في جولات فنية وأمسيات طربية في أنحاء أوروبا كما قدمت عدداً من التجارب السينمائية ، حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة لأفضل أغنية موسيقية في العالم ، قدمت العديد من الحفلات فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.