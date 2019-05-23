"ترامب": رئيسة مجلس النواب تحتاج أسبوعين لدراسة إتفاقية التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا
الخميس 23/مايو/2019 - 11:44 م
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قال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لا تفهم اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وأبلغت الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أنها تريد أسبوعين لتدرس الاتفاقية.
وأضاف ترامب قائلا ”بيلوسي لا تفهم مشروع القانون، إنها لا تفهمه. لذلك يجب عليها أن تكون على دراية كافية وأن تدرس مشروع القانون“.
وفي العادة، يقضي رئيس مجلس النواب بعض الوقت في دراسة مثل هذه الاتفاقية قبل أن يعرضها على المجلس في إطار العملية التشريعية.
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