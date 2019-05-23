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لاعب أهلي جدة على رادار الاتحاد

الخميس 23/مايو/2019 - 11:42 م
لاعب أهلي جدة على رادار الاتحاد
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حسن شحاتة
 
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أكدت تقارير صحفية سعودية، على رغبة نادي الاتحاد من التعاقد مع سلمان المؤشر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي.

ويتطلع نادي اتحاد جدة للتعاقد مع المؤشر لتعويض غياب نجم العميد فهد المولد الموقوف بسبب تورطه في تناول المنشطات.

ومن المتوقع أن تبلغ مدة إيقاف المولد في حالة ثبوت تعاطيه لمادة الإمفيتامين إلى ستة أشهر، حيث خضع اللاعب لجلسة استماع مساء الإثنين الماضي، ومن المنتظر أن يصدر قرار لجنة الرقابة على المنشطات في وقت لاحق.

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