خالد الصاوي يكشف حقيقة مشكلته مع ليلى علوى

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نفى الفنان خالد الصاوى، إنزعاجة من الفنانة ليلى علوى، لتغييرها اسم مسلسلهما من "عم دافنشى" إلى "هى ودافنشى" كى لا ينسب إلى "الصاوى"، قائلا: "حقها".





وأضاف "الصاوى" خلال لقائه فى برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس قائلا: "المسلسل فى النهاية يتضمن اسم دافنشى، ومزعلتش لان هكسب الشغل مع فنانة كبيرة، وعلاقتنا كويسة جدا، وهنقدم شغل جيد، وانا قولت لو نزل كمان اسمها فى التتر قبلى هيكون احتراما لتاريخها وانا ممكن أكون اكبر منها سنا لكن هى أقدم منى فنا".