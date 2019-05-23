السنغالي سانيا يدخل تاريخ مونديال الشباب

كان اللاعب السنغالي أمادو سانيا على موعد مع التاريخ في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاماً) لكرة القدم، بعدما أصبح صاحب أسرع هدف يتم تسجيله في تاريخ المسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1977 بتونس، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".







فبعد 9.6 ثوان فقط سجل سانيا أولى أهداف نسخة المسابقة هذا العام المقامة حالياً في بولندا، وذلك خلال فوز المنتخب السنغالي 3-0 على منتخب تاهيتي اليوم الخميس، في مستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة الأولى، التي تضم أيضاً منتخبي بولندا وكولومبيا.







ولم يكتف سانيا بتسجيل أسرع هدف في تاريخ مونديال الشباب، ولكنه بات صاحب أول "هاتريك" خلال النسخة الحالية للمسابقة، بعدما واصل تألقه في اللقاء بتسجيله الهدفين الثاني والثالث لمنتخب السنغال في اللقاء.







يذكر أن هذه هي المشاركة الثالثة للسنغال في مونديال الشباب، بعدما سبق له الظهور في نسختي البطولة عامي 2015 و2017، فيما يسجل منتخب تاهيتي ظهوره الثاني في المسابقة، بعدما شارك للمرة الأولى في نسخة المسابقة عام 2009 التي استضافتها مصر.