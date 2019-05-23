توقعات جديدة بصعود النفط إلى ما بين 75 و80 دولاراً للبرميل

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قالت مؤسسة مورغان ستانلي المتخصصة فى الخدمات مالية والاستثمارية بأنها تتوقع ارتفاع أسعار خام برنت إلى نطاق بين 75 و80 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من العام الحالي، مع حدوث شح كبير في السوق، وفقًا لتقديراته.



وأشار محللو المؤسسة في مذكرة إنه من المتوقع أن يُبقي هذا على وضع ارتفاع السعر الفوري بقوة، مقابل الأسعار الآجلة في برنت.



وقال البنك إن عوامل انخفاض إنتاج إيران وفنزويلا، وتنامي مخاطر هبوط الإنتاج في ليبيا، والتزام دول رئيسية في أوبك بما يفوق المطلوب في اتفاقها بشأن الإنتاج، حققت توازنًا في مواجهة عوامل الطلب الأساسية الدافعة باتجاه الهبوط.



وقال البنك إن سوق النفط تعاني من عجز قدره 0.6 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني، مضيفًا أنه من المتوقع أن يبلغ نقص الإمدادات في السوق 1.1 مليون برميل يوميًا بحلول الربع الثالث.



وقال مورغان ستانلي إن قوى مؤثرة لكن عكسية أبقت الأسعار حتى الآن متوازنة على نحو لافت للنظر. وفي ضوء ما تظهره مؤشرات الأسعار من شح، فإن مواصلة تراجع إنتاج فنزويلا وإيران يعني أنه من المرجح أن يكون هناك مجالًا أمام بقية أوبك لزيادة الإمدادات.



وقال المحللون إنه بموجب ذلك التصور، من المستبعد أن تظل الأسعار الحالية مستقرة، وقد يرجع برنت مجددًا إلى نقطة ارتكازه للأمد الطويل حول 65 دولارًا للبرميل خلال الفترة حتى 2020.



وتابعوا: بعد الربع الثالث، القواعد التنظيمية للمنظمة البحرية الدولية 2020 ستبدأ في تعزيز معدلات استهلاك المصافي من النفط... سيُبقي هذا سوق الخام في حالة شح حتى الربع الرابع (من 2019) والربع الأول من العام المقبل، كما نتوقع.

وأضافوا:: "تتدهور الرؤية بعد ذلك، ويصبح من الصعب القول إن العوامل المبررة لارتفاع النفط ستظل مستمرة لفترة أطول في 2020".



واعتبارًا من يناير عام 2020، ستحظر المنظمة البحرية الدولية على السفن استخدام وقود بنسبة كبريت تزيد على 0.5 في المائة، مقارنة مع 3.5 في المائة حاليًا. ونقلت وكالان عن مصدرين مطلعين، أمس، قولهما إن متوسط إنتاج روسيا النفطي انخفض، في الفترة من أول مايو حتى 21 منه، إلى 11.147 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 11.23 مليون برميل يوميًا في أبريل.



وتضرر إنتاج النفط الروسي في مايو في ظل استمرار الإغلاق شبه الكامل لخط الأنابيب دروجبا، أحد أهم مسارات التصدير إلى أوروبا، بعد اكتشاف تلوث نفطي.



وتظهر بيانات وزارة الطاقة أن المتوسط اليومي، من أول مايو حتى 21 منه، هو الأدنى منذ يونيو (2018، حين هبط الإنتاج إلى 11.06 مليون برميل يوميًا.

