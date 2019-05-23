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خالد الصاوي: أحمد زكى قدم "عبد الناصر" أفضل منى

الخميس 23/مايو/2019 - 11:34 م
خالد الصاوي: أحمد زكى قدم عبد الناصر أفضل منى
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مريم الشريف
 
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أكد الفنان خالد الصاوى، أن الفنان أحمد زكى قدم شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أفضل منه، مضيفا: "هى دى فيها كلام، ولا مقارنه بينى وبينه"


وأضاف "الصاوى" خلال لقائه فى برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس قائلا:"حبيت اقدم العمل عشان يكون فى السيرة الذاتية لى، ومعنديش مانع اقدم حاجة وتفشل"، وعلقت الاعلامية بسمة وهبة قائلة: "انت مغامر وفدائى".
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