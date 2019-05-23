تايم سبورت قناة مصرية تذيع بطولة كأس الأمم الإفريقية

أذيع منذ أيام قليلة البرومو الأول لقناة تايم سبورت المقرر إنطلاقها خلال أيام، بوجود ألمع المحللين وألمع المذيعين والمذيعات المصريين، لإذاعة بطولة كأس الأمم الإفريقية للشعب المصري مجانا.





ويقدم الأستوديو التحليلي لقناة "تايم سبورت" الإعلامى الكبير أحمد شوبير ومعه أيضاً الإعلامى الكبير سيف زاهر مع تواجد للإعلامى تامر صقر، بوجود أيضاً للمذيعات الشباب وأبرزهم شيما صابر وفرح على.





ويتواجد ألمع المحللين وأبرزهم :حسن المستكاوي، أيمن يونس، عماد متعب، حسنى عبد ربه، عمرو الدسوقي، حازم إمام.





ويعرض الفجر الرياضي، تردد القناة وهو :11449 إفقي وذلك إلى جانب بثها عبر الحيز الأرضي UHF 32.

وسيكون معلقي القناة.. أيمن الكاشف وحاتم بطيشة، مع وجود بعض المحللين الشباب.