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السبت المقبل.. "محبي مصر" تكرم 1000 يتيم وتوزع أجهزة عرائس بحلوان

الخميس 23/مايو/2019 - 10:38 م
السبت المقبل.. محبي مصر تكرم 1000 يتيم وتوزع أجهزة عرائس بحلوان
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للعام الثالث عشر علي التوالي، تقيم "مؤسسة محبي مصر" حفل إفطارها السنوي لتكريم الأطفال الأيتام.

وصرح د. محمود بكري رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة أنه سيتم هذا العام تكريم 1000 طفل يتيم في حفل الإفطار الكبير الذي سيقام السبت المقبل 20 رمضان-25 مايو بمركز شباب غرب حلوان، بالشارع الغربي بحلوان.

وأكد بكري أن حفل هذا العام سوف يشمل توزيع العشرات من الأجهزة الكهربية علي العرائس اليتيمات،بالإضافة لهدايا للأطفال،ومساعدات للأمهات المشاركات في الحفل.

يقام الاحتفال برعاية الإعلامي والبرلماني مصطفي بكري، وبحضور عديد من المسئولين وكبار الشخصيات، والمساهمين في نفقات الحفل، وأعضاء مؤسسة محبي مصر.
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