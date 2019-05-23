أحداث مثيرة بـ"حدوتة مُرة".. ملخص الحلقة 18 من أهم المسلسلات

يتبارى نجوم مصر والوطن العربي، للفوز بأذهان وعيون المشاهدين وتحقيق أعلى نسب مشاهدة، يخوض السباق هذا العام نحو27 مسلسلا، تستعرض" الفجر" الحلقة الثامنة عشر لأهم المسلسلات درامية.





بدل الحدوتة 3

بدأت الحلقة 18 بزيارة لورن مصمم الأزياء والد لهفة" سمير غانم" في معرض اللوحات والتماثيل، كما دعا لورن لهفة لحضور عرض أزياء لاختيار العارضة الازياء التي تشارك في غلاف المجلة.





يسرق مظهر فستان من دولاب أصيلة لتحضر به عرض الأزياء وتستغل عليا لذلك لتفضح لهفة بسرقة الفستان، يختار لوران عليا لتكون عارضة المشاركة علي الغلاف، ثم يخبر لورن لهفة بانه يسمي جابر وانه من الاسكندرية ويلتقط معها صورة سليفي، تحاول لهفة حضور حفل زفاف تيكو وريكو "احمد فلوكس-هنا شيحة ".





ولد الغلابة

شهدت الحلقة 18 من مسلسل ولد الغلابة، اكتشاف الشرطة لمخرن مخدرات وهروب غفير المخزن، واكتشاف الشرطة أن مخرن ملك ضاحي وتعثر الشرطة علي التاكسي الخاص بعيسى داخل المخرن، ويتصل مدير المدرسة بعيسي ليخبره بأن طلب الاجازة مرفوض وأن عليه العودة للعمل.





يدور حوار بين فرح وعيسي عن أسباب قتل ضاحي وعزت لتخبره فرح انها قتلت لتعيش حياتها وتتخلص من القيود، ويقرر عيسي وفرح قتل عبد القادر وعيد شقيقه قبل أن يفضحهما، تزور خالة صفية منزلها وتطلب منها أن تسامح عيسي وترفض صفية ذلك ، ويعطى عيسي وفرح طاجن أم علي مسموم لعبد القادر ليتخلصا منه، والذي يخطط لاعتراف عليهما بعد الحصول علي نصيبه من الفلوس ، لكن يتطمع في الطاجن حمزة شقيق عيسي .





كلبش 3

شهدت الحلقة 18 من مسلسل كلبش 3 ذهاب سليم وفريق شركة الأمن إلى المكان السري الذي يجتمع فيه أكرم مع زملائه ويضم أسراره، يقوم سميح بتعطيل نظام كاميرات المراقبة، يقتحم سليم المكان هو وبروسلي بعد اشتباك عنيف مع رجال الأمن حول المكان.





يتمكن بروسلي من فتح خزنة أكرم صفوان، وفي تلك الأثناء يلاحظ سليم ثلاجة تحوي حقن ابنه مالك، يأخذ الكثير منها ثم يقوما بالهروب، ويلجأ أكرم لسليم لمساعدته في كشف حقيقة من وراء واقعة سرقته، ويخدعن سليم بأنه لا يعلم شئ عن الحادث ويزيد من خداعه حيث اشترط عليه عدم مساعدته قبل معرفة موعد إعطائه الحقن لابنه.





يحاول سليم إبعاد الشبهة عن نفسه، وذلك بتشكيك أكرم في صدام ذراعه اليمين في الشركة، تبين الأوراق المسروقة من خزنة أكرم أنه كان على علاقة بـ”سارة هارون” عربية يهودية، كانت تعمل في منظمة للإغاثة مع أكرم ونشأت قصة حب بينهما واستغلت ذلك في تجنيده لصالح منظمة تجسس على كبار رجال الدولة.





يحاول أمجد صفوان إغواء ريم للوقوع في حبه، حيث يقوم باستدعائها إلى مكتبه ويطلب منها أن تقدم جلسات نفسية في العوامة الخاصة به، ولكنها ترفض وتقوم بضربه وتغادر الشركة، يعلم سليم بالأمر ويكلب من أكرم إبعاد أمجد عن الشركة، لأنه متهم في قضايا تحرش كثيرة، وبعد أزمته مع ريم سيصعب التعاون بينهم.





تواجه هايدي سكرتيرة سليم وحبيبه أمجد بمواجهته بالتحرش بريم، حيث أنها تسجل حديثه في مكتبه عبر هاتف سري، ويقوم بضربها ويتوعدها بإهانة ريم لكنها تهدده بفضح أمره إذا قام بالحديث معها مرة ثانية.





تعلن شهيرة في برنامجها حيث يشاهدها أمكرم وزوجته إنجي، عن خبر محزن وهو مقتل الصحفي غسان بعد وقوعه من الدور الـ32 ووفاته في الحال، الأمر الذي يرعب سليم لأنه شريكه في العمليات الخفية وينبئه بأن الدور عليه في القتل.





حدوتة مرة

شهدت الحلقة 18 من مسلسل "حدوتة مرة" أحداثا مثيرة فى إطار درامي مشوق، حيث التقت "مروة" غادة عبد الرازق موظف السجل المدنى فى الصحراء لدفع المبلغ المتفق عليه حتى لا يفشى سرها، لكنها غدرت به وتخلصت منه نهائيا بقتله بالرصاص.





وأقامت "دينا" هاجر محمد حفل عيد لأحمد المحامى التى تربطها به علاقة حب لكنها تفاجأ بصوره مع فتاة أخرى أرسلت إليها فى وقت سابق، فيما ذهبت "مروة" إلى طبيبها النفسى "رياض" مفيد عاشور وأخبرته بأنها لم تتزوج "طارق" مجدى كامل بل كانت علاقة به لتوقع الطبيب في غرامها وتخبره بأنها معجب به وتحبه.





ولا تزال العلاقة تتطور بين "أحمد" محمد مهران و"رنا" سلمى أبو ضيف حيث اتفقا على الزواج فتقنع "مروة" "رنا" بأن هذا الشباب لا يصلح لها وأن مستقبله غير واضح المعالم.





زوجة 18

شهدت الحلقة 18 من مسلسل الزوجة 18 كثيرا من المفاجآت، حيث قام محمود البزاوى "دمنهوري" بتغريم حمزة "حسن الرداد" 6 ملايين جنيه للضرائب، حيث أرسل كشوفات مكاسب وهمية.





كما خططت زوجات حمزة للاحتفال بعيد ميلاده، وقامت ذهب بتشغيل أغنية أحمد عدوية "يا صاحب الجمال" وقامت بالرقص عليها برفقة حمزة وزوجاته، كما بدأت فريدة "ناهد السباعى" تفكر في حمزة "حسن الرداد" وتشاهد صوره في الجيم، كما أرسل حمزة خاله محمود البزاوى بهدية لفريدة وأقنعها بأنها من شخص يدعى حامد.



