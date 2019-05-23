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مسلسلات رمضان 2019.. والد دانيلا رحمة يوافق على زواجها من باسل خياط في الكاتب 18

الخميس 23/مايو/2019 - 10:34 م
مسلسلات رمضان 2019.. والد دانيلا رحمة يوافق على زواجها من باسل خياط في الكاتب 18
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شيماء عطية
 
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شهدت أحداث الكاتب 18  استجابة يونس جبران لدعوة فاضل والد مجدولين للحديث على انفراد، وأخبره بموافقته على زواجه من ابنته لأنه لن يستطع حمايتها وحده.


وكشف فاضل ليونس، أنه على علم بهوية مهدد ابنته، وهو له علاقة بعصابة حكم عليها بالإعدام قبل 18 عام بعد اتهامهما في قضايا قتل وسطو مسلح وإتجار بالمخدرات، وسبق وأن أطلقوا النار عليه من قبل، وسبب الأمر صدمة لابنته جعلها تفقد الذاكرة لمدة سنة، وبعد عودة الذاكرة لها نست الحادثة تمامًا.


مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.
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