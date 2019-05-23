"درجات الحرارة والأهلي" أبرز تريندات "جوجل"

تواجه مصر موجة صيفية حارة بدأت منذ يوم الثلاثاء وحتي يوم الجمعة والتي جعلت درجة الحرارة تصل الي أكثر 40 درجة، وقد تصدرت محركات البحث في جوجل البحث عن درجات الحرارة والارصاد الجوية والأهلي وتستعرض" الفجر" أبرز تريندات جوجل.





درجة الحرارة اليوم

تصدر البحث عن درجات الحرارة تريندات جوجل حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.





بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم ، القاهرة العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 41 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.





نتيجة الصف الثالث الإعدادي

أعلنت مديرية تعليم الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم، بعد اعتمادها من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اليوم الخميس، بنسبة نجاح 81.27%، ونتيجة الإعدادية المهنى بنسبة نجاح 86.5% ونتيجة المكفوفين بنسبة نجاح 100% ونتيجة ضعاف السمع بنسبة نجاح 98.5 % .





وبلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية فى الجيزة 193 طالب وطالبة، بنسبة مرتفعة عن العام الماضى، حيث تقدم للامتحان 146437 طالب وطالبة، وحضر منهم 143023 طالب وطالبة، نحج منهم 116239 طالب وطالبة، كما حققت إدارة الهرم التعليمية فى المركز الأول بنسبة نجاح 90٪ وإدارة الشيخ زايد فى المركز الثانى بنسبة نجاح 89% وإدارة جنوب الجيزة بنسبة نجاح 88 %.





كما أعلنت مديرية تعليم الاسكندرية والشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم، بعد اعتمادها من محافظي الشرقية والاسكندرية.





كلبش 3 الحلقة 18

شهدت الحلقة 18 من مسلسل كلبش 3 ذهاب سليم وفريق شركة الأمن إلى المكان السري الذي يجتمع فيه أكرم مع زملائه ويضم أسراره، يقوم سميح بتعطيل نظام كاميرات المراقبة، يقتحم سليم المكان هو وبروسلي بعد اشتباك عنيف مع رجال الأمن حول المكان.





يتمكن بروسلي من فتح خزنة أكرم صفوان، وفي تلك الأثناء يلاحظ سليم ثلاجة تحوي حقن ابنه مالك، يأخذ الكثير منها ثم يقوما بالهروب، ويلجأ أكرم لسليم لمساعدته في كشف حقيقة من وراء واقعة سرقته، ويخدعن سليم بأنه لا يعلم شئ عن الحادث ويزيد من خداعه حيث اشترط عليه عدم مساعدته قبل معرفة موعد إعطائه الحقن لابنه.





يحاول سليم إبعاد الشبهة عن نفسه، وذلك بتشكيك أكرم في صدام ذراعه اليمين في الشركة، تبين الأوراق المسروقة من خزنة أكرم أنه كان على علاقة بـ”سارة هارون” عربية يهودية، كانت تعمل في منظمة للإغاثة مع أكرم ونشأت قصة حب بينهما واستغلت ذلك في تجنيده لصالح منظمة تجسس على كبار رجال الدولة.





يحاول أمجد صفوان إغواء ريم للوقوع في حبه، حيث يقوم باستدعائها إلى مكتبه ويطلب منها أن تقدم جلسات نفسية في العوامة الخاصة به، ولكنها ترفض وتقوم بضربه وتغادر الشركة، يعلم سليم بالأمر ويكلب من أكرم إبعاد أمجد عن الشركة، لأنه متهم في قضايا تحرش كثيرة، وبعد أزمته مع ريم سيصعب التعاون بينهم.





تواجه هايدي سكرتيرة سليم وحبيبه أمجد بمواجهته بالتحرش بريم، حيث أنها تسجل حديثه في مكتبه عبر هاتف سري، ويقوم بضربها ويتوعدها بإهانة ريم لكنها تهدده بفضح أمره إذا قام بالحديث معها مرة ثانية.





تعلن شهيرة في برنامجها حيث يشاهدها أمكرم وزوجته إنجي، عن خبر محزن وهو مقتل الصحفي غسان بعد وقوعه من الدور الـ32 ووفاته في الحال، الأمر الذي يرعب سليم لأنه شريكه في العمليات الخفية وينبئه بأن الدور عليه في القتل.





الاهلي

حقق النادي الأهلي التعادل في مباراته مع الاسماعيلي في المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء باستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز حيث سجل للأهلي وليد آزارو وتعادل كريم بامبو للأسماعيلي ليرتفع رصيد الاهلي عند 74 نقطة ويبقي في المركز الأول ويرتفع رصيد الأسماعيلي 42 نقطة ويبقي في المركز السابع، تراجع أداء الأهلى وخسارة نقطتين ثمينتين قى صراع الفوز بالدوري





مبارايات الزمالك المتبقية

تبقى للزمالك خمس مباريات فى الدورى المصرى وهى كالتالى: الإنتاج الحربى وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى، وتم الإعلان عن موعد إقامة مباراة الإنتاج يوم 30 مايو الجارى، بينما تحدد يوم 3 يونيو المقبل لخوض مباراة أخرى ولم يتحدد طرفها الثانى، وأكدت لجنة المسابقات أنها ستكون أمام حرس الحدود أو الجونة، على أن تقام ثلاث مباريات أخرى للزمالك بعد انتهاء بطولة امم افريقيا 2019 التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.



