مصطفى محمد يظهر في الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

حرص مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك والمعار لطلائع الجيش على التواجد بمران الفريق المقام حالياً بملعب النادي.





وحرص اللاعب على الحضور للمران من أجل مؤازرة زملائه قبل لقاء نهضة بركان المغربي الأحد المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.



