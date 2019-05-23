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مصطفى محمد يظهر في الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

الخميس 23/مايو/2019 - 10:26 م
مصطفى محمد يظهر في الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان
مصطفى محمد
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أحمد الهواري ورامي بشاي
 
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حرص مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك والمعار لطلائع الجيش على التواجد بمران الفريق المقام حالياً بملعب النادي. 

وحرص اللاعب على الحضور للمران من أجل مؤازرة زملائه قبل لقاء نهضة بركان المغربي الأحد المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر الزمالك أمام نهضة بركان في مباراة ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية بهدف نظيف ويحتاج للفوز 2-0 للتتويج باللقب.

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