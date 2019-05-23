أحمد السقا: نجومية وجماهيرية تامر حسني سبب ترشيحه ضيف شرف "ولد الغلابة"

قال الفنان أحمد السقا، إن نجومية وجماهيرية الفنان تامر حسني، هي السبب الرئيسي في ترشيحه كضيف شرف في مسلسل "ولد الغلابة"، موضحًا أن المخرج محمد سامي، هو صاحب هذا الترشيح، ولم أتردد في تأييده.

وأضاف أحمد السقا، أن المشهد الذي ظهر فيه تامر حسني، كان يتطلب فنان له جماهيرية كي يترسخ في أذهان الجمهور، مشددًا على أن تامر حسني لم يرفض فكرة ظهوره معنا فور عرض الفكرة عليه، كما أنه تجمعنا عشرة عمر طويلة وعلاقة إنسانية قوية إلي أبعد الحدود.







