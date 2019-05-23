الكانوي والكياك مع الكبار في كأس العالم ببولندا
الخميس 23/مايو/2019 - 10:26 م
الفجر الرياضي
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حقق منتخب الكانوى والكياك المصرى نتائج رائعة فى المرحلة الاولى من بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى بولندا .
وتمكن احمد البدويهى و مؤمن مهران من التأهل الى نصف النهائي لسباق 200 متر للقارب الزوجى .
بينما استطاع لاعب الباراكانوى احمد نجيب الصعود إلى نهائي (B) وليضمن بذلك الحصول على نقاط ودخول الترتيب .
وتقام منافسات نهائي الباراكانوى السبت وايضا نصف النهائي .
ويلعب غدا الجمعه احمد البدويهى ومؤمن مهران سباق 500 متر فردى وزوجى .
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