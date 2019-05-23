ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الكانوي والكياك مع الكبار في كأس العالم ببولندا

الخميس 23/مايو/2019 - 10:26 م
الكانوي والكياك مع الكبار في كأس العالم ببولندا
منتخب مصر في بولندا
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
حقق منتخب الكانوى والكياك المصرى نتائج رائعة فى المرحلة الاولى من بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى بولندا .

وتمكن احمد البدويهى و مؤمن مهران من التأهل الى نصف النهائي لسباق 200 متر للقارب الزوجى .

بينما استطاع لاعب الباراكانوى احمد نجيب الصعود إلى نهائي (B) وليضمن بذلك الحصول على نقاط ودخول الترتيب .

وتقام منافسات نهائي الباراكانوى السبت وايضا نصف النهائي .

ويلعب غدا الجمعه احمد البدويهى ومؤمن مهران سباق 500 متر فردى وزوجى .

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم