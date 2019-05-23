الكانوي والكياك مع الكبار في كأس العالم ببولندا

حقق منتخب الكانوى والكياك المصرى نتائج رائعة فى المرحلة الاولى من بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى بولندا .

وتمكن احمد البدويهى و مؤمن مهران من التأهل الى نصف النهائي لسباق 200 متر للقارب الزوجى .