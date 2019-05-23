موعد سفر الزمالك إلى الإسكندرية استعدادا لمباراة بركان

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك السفر إلي الإسكندرية عصر غد الجمعة للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء نهضة بركان في إياب نهائى الكونفدرالية الإفريقية المقرر له يوم الأحد المقبل بملعب الجيش ببرج العرب .





ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأبيض تدريبه مساء غد في برج العرب .



