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ياسر صادق: تطوير ومنهجة عملية التوثيق بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

الخميس 23/مايو/2019 - 10:19 م
ياسر صادق: تطوير ومنهجة عملية التوثيق بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية
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شيماء عطية
 
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أعلن الفنان القدير ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تقديم إلإصدار الخامس عشر من سلسلة توثيق المسرح المصري والذي يتناول الموسم المسرحي (2007-2008) للباحثين في مجال المسرح والفنون المتنوعة.


يأتي ذلك في إطار عمل توثيقي ممنهج يليق باسم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ومحققا لدور من أدواره الهامة نحو إنطلاق المركز لاستعادة الريادة والمكانة وتصحيح المسار وتأثيره في نشر الثقافة المسرحية مع الحفاظ على التراث المسرحي والموسيقي والفن الشعبي بعد استئناف مشروع النشر المتخصص في مجالات عمل المركز والغائب منذ سنوات.
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