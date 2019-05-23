ياسر صادق: تطوير ومنهجة عملية التوثيق بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

أعلن الفنان القدير ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تقديم إلإصدار الخامس عشر من سلسلة توثيق المسرح المصري والذي يتناول الموسم المسرحي (2007-2008) للباحثين في مجال المسرح والفنون المتنوعة.







