جروس يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية للاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً.









حيث قام بشرح بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين من أجل تنفيذها خلال التدريبات اليوم تمهيدًا لتطبيقها في اللقاء القادم أمام نهضة بركان الأحد المقبل بإياب نهائي البطولة الكونفدرالية .









كما طالب جروس الجميع بالالتزام وتنفيذ التعليمات، مؤكداً أن أمامهم خطوة واحدة للتتويج بلقب البطولة الكونفدرالية وأنهم رجال ودائما على قدر المسئولية.



