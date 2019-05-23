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عاجل.. الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الزامبي

الخميس 23/مايو/2019 - 10:21 م
عاجل.. الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الزامبي
السيسي
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كساب أحمد
 
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أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، بأن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الزامبي.

وأكد الرئيس السيسي، على الأهمية الخاصة للتشاور مع نظيره الزامبي لدور بلاده الفاعل بمنطقة الجنوب الإفريقي.
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