شاهد.. كيف تفوقت الحاجة سمر على حسام عاشور وطارق حامد في "الواد سيد الشحات"؟

سخر صناع مسلسل "الواد سيد الشحات" من لاعبي كرة القدم حسام عاشور وطارق حامد، وذلك بتأكيد فخر أن الحاجة سمر إحدى عضوات ناديه الرياضي، لديها ٣ رئات وتتفوق على كل من عاشور وحامد.









واستطاعت الحاجة سمر أن تعوض خسارة فريق فخر لكرة السلة بعد خسارته أمام فريق ليبي، حيث أحرزت عدة نقاط للفريق ثم توفيت على أرض الملعب.









وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.









"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.