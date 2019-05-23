هاميلتون يسيطر على تجربتي سباق موناكو لفورمولا1

سيطر البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس على التجربتين الحرتين الأولى والثانية لسباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.





وتفوق هاميلتون، حامل لقب بطولة العالم، على الهولندي ماكس فيرستابن بفارق ضئيل في طريقه للفوز بالتجربة الحرة الأولى صباح اليوم الخميس.





وسجل هاميلتون، بطل العالم خمس مرات، أسرع لفة بزمن دقيقة واحدة و106ر12 ثانية متفوقا بفارق 059ر0 ثانية على فيرستابن.





وجاء الفنلندي فالتيري بوتاس السائق الآخر لمرسيدس في المركز الثالث بفارق 072ر0 ثانية عن هاميلتون.

وحل تشارلز ليكليرك، سائق فيراري، في المركز الرابع بفارق 361ر0 ثانية عن الصدارة وجاء زميله الألماني سيباستيان فيتيل في المركز الخامس بفارق 717ر0 ثانية عن الصدارة.





وفي التجربة الحرة الثانية سجل هاميلتون أسرع لفة بزمن دقيقة واحدة و118ر11 ثانية متفوقا بفارق 081ر0 ثانية فقط على فالتيري بوتاس زميله في مرسيدس.





وبات هاميلتون في الطريق الصحيح نحو حصد لقبه السادس في بطولة العالم، بعد البداية المذهلة لمرسيدس في الموسم الحالي، حيث أحرز الفريق المركزين الأول والثاني في جميع السباقات الخمسة الأولى في فورمولا-1 هذا الموسم.





وبعد فوزه ثلاث مرات هذا الموسم، يتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين برصيد 112 نقطة بفارق سبع نقاط عن بوتاس صاحب المركز الثاني في الترتيب العام لفئة السائقين.



