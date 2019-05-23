"راضي" يكشف تفاصيل ما دار في الاتصال الهاتفي بين السيسي ونظيره الزامبي
الخميس 23/مايو/2019 - 10:14 م
أمنية فوزي
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الزامبي إدغار لونغو، وفقًا لما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
وأوضح "بسام"، أن الرئيس السيسي والرئيس الزامبي بحثا تطورات عددًا من القضايا الإقليمية وملفات الاتحاد الإفريقي.
وأضاف أن الرئيس السيسي أكد الأهمية الخاصة للتشاور مع نظيره الزامبي لدور بلاده الفاعل بمنطقة الجنوب الإفريقي.
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