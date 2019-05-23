بالارقام كيف تحسب فاتورة أستهلاكك من الكهرباء بعد الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك 2019

فى المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم للإعلان عن الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري، وذلك تنفيذاً لخطة رفع الدعم بشكل نهائي وبصورة متدرجة عن أسعار شرائح الكهرباء لكافة شرائح الاستهلاك سواء للاستخدام المنزلي والتجاري.





وخطة رفع الدعم عن أسعار شرائح الكهرباء وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2014، وتقرر فيها أن يتم رفع الدعم عن أسعار الكهرباء لكافة شرائح الاستهلاك لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتوجيه أوجه الدعم على الكهرباء إلى قطاعات خدمية أخري تحتاج إلى المزيد من الانفاق.





الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري :-

أسعار شرائح الكهرباء للاستخدام المنزلي :-

الشرائح حجم الاستهلاك السعر مقدار الزيادة

الأولي من صفر إلى 50 كيلو وات 30 قرش بدلاً من 22 قرش 8 قروش

الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 40 قرش بدلاً من 30 قرش 10 قروش

الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات 50 قرش بدلا من 36 قرش 14 قرش

الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 82 قرش بدلاً من 70 قرش 12 قرش

الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 100 قرش بدلا من 90 قرش 10 قروش

السادسة من 651 إلى 1000 كيلو وات 140 قرش مقابل 135 قرش 5 قروش

السابعة من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات 145 قرش

أسعار الشرائح بالنسبة للاستخدام التجاري :-

الشرائح حجم الاستهلاك السعر مقدار الزيادة





الأولي من صفر إلى 100 كيلو وات 65 قرش بدلاً من 55 قرش 10 قروش

الثانية من 0 إلى 250 كيلو وات 115 قرش بدلاً من 100 قرش 15 قرش

الثالثة من 0 إلى 600 كيلو وات 140 قرش

الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات 155 قرش

الخامسة من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات 160 قرش بدلا من 150 قرش 10 قروش



كيف تحسب الزيادة في فاتورة استهلاكك من الكهرباء :-





* أشار وزير الكهرباء في المؤتمر الصحفي أن قيمة الزيادة لمن يستهلك 50 كيلو وات تبلغ نحو 4 جنيهات ولمن يستهلك 100 كيلو وات نحو 9 جنيهات.

* من يستهلك 300 كيلو وات فإن قيمة الزيادة في الفاتورة تصل إلى 40 جنيه.





* أكبر زيادة في فاتورة استهلاك الكهرباء هو 93 جنيه.





مثال على حساب قيمة الزيادة في فاتورة استهلاك الكهرباء :-





50 كيلو وات / ساعة = 50 × 0.30 = 15 جنيه + 1 جنيه مقابل خدمة عملاء = 16 جنيه.



