تجارة المنصورة تبتكر نظاما للتواصل ونقل الملفات إليكترونيا بين إداراتها

بدأت كلية التجارة بجامعة المنصورة فى تفعيل نظام com.edata من خلال عقد لقاء مع مديري الادارات والعاملين بها لشرح كيفية التعامل مع النظام بعد اقراره بمجلس الكلية مايو ٢٠١٩، ف اطار التحول الرقمى والتكنولوجى.





وصرح الدكتور محمد محمود عطوة عميد الكلية، أن نظام com.edata من إنتاج وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية وبجهود الوحدة الذاتية ويعمل على الشبكة الداخلية للإنترنت وذلك لضمان السرية فى نقل البيانات،سوف يتم تطبيقه كمرحلة اولى على مستوى الادارات بالكلية ثم سوف يعمم على مستوى الكلية ككل.





وتحدث الدكتور ابراهيم محجوب المشرف على وحدة التعليم الالكترونى عن مميزات النظام موصحا ان النظام يعمل على ربط ادارات الكلية ببعضها وتبادل الملفات بمختلف انواعها كما يسمح باجراء المكالمات الصوتية والفيديو كونفرانس بين اكثر من شخص وارشفة كل هذه البيانات ويتم كل ذلك بدقة وسرعة وفى سرية تامة.



