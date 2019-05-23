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انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق بالغردقة بسبب الموجة الحرارة

الخميس 23/مايو/2019 - 10:12 م
انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق بالغردقة بسبب الموجة الحرارة
انقطاع كهرباء
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محمد طه
 
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انقطع التيار الكهربائي، عن معظم المناطق بمدينة الغردقة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وشمل انقطاع التيار مناطق "الأحياء والنور ومساكن البنك ومساكن الجيش ومساكن اللؤلؤة ومنطفة الدهار ومساكن ستار، والسقالة بمدينة الغردقة".

وناشد الأهالي المسئولين في قطاع كهرباء شمال، بسرعة إصلاح العطل وعودة التيار، نظرا لارتفاع درجات الحرارة.
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