وفاة رانيا منصور في دفعة القاهرة 18

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من المسلسل الكويتي دفعة القاهرة 18، وفاة الفنانة نادية بعد إجهاض جنينها من "ناصر"، وتطوعت كل من "لولوة"، و"دلال" بالتمريض في مستشفيات بورسعيد، حيث اكتشف زميلاتهن أنهما تركا البيت وتركا مكتوب يخبرونهما بما أقدمتا عليه.





دفعة القاهرة 18 من إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.