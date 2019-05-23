"آفاق لعلوم الفضاء": من القمر إلى المريخ.. مهمة شاقة لناسا

قال رئيس جمعية آفاق لعلوم الفضاء، الدكتور شرف السفياني، إن اتاحة وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) فرصة لإرسال أعداد من الراغبين في تسجيل أسمائهم لوضعها في كوكب المريخ مهمة شاقة تحفها مخاطر، وتحتاج تجارب كثيرة وإعدادًا جيدًا قبل التطبيق، وذلك عبر مبادرة (من القمر إلى المريخ) .

وأضاف السفياني، أن وكالة ناسا تتحمل مشروعًا بهذا الحجم، وعملت لإبقائه في أذهان المتابعين على التشويق والإثارة بفتح التسجيل لكل من يرغب في ارسال اسمه إلى المريخ على متن عربات الروبوت، مشيرًا إلى أن عدد الراغبين في إرسال أسمائهم حتى الآن وصل إلى مليون و240 ألف شخص .

وتابع رئيس جمعية آفاق لعلوم الفضاء، لطالما نظر البشر على مر التاريخ إلى السماء نظرةُ رهبة وتعجّب وانبهار؛ فنشأت علاقة قوية بين الفلك والإنسان الذي يركز على ظهر هذا كوكب المريخ منذُ القدم حتى اليوم، مشيرا إلى أن الإنسان أخذ يبحث عن علاقته بالكون والمكان الذي يعيش فيه وكيف يستفيد منه، ثم بدأ طموحه في الوصول إلى الكواكب القريبة ليستوطنوها ويعيش عليها.

انت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أصدرت مؤخرا بيانا قالت فيه إنها ستتولى مهمة إرسال أسماء الراغبين في وضعها للمريخ كجزء من حملة لتسليط الضوء على المهام المتعددة التي تم التخطيط لها ضمن مبادرة الوكالة التي تحمل اسم (من القمر إلى المريخ).

وتابعت الوكالة، إن هذه المهمة لن تكون مأهولة، وستقتصر على مسبار للبحث عن مؤشرات على حياة ميكروبية سابقة، بالإضافة إلى محاولة تحديد مناخ الكوكب والمواصفات الجيولوجية له وجمع عينات من أجل تمهيد الطريق للاستكشاف البشري فيما بعد.