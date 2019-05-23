سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية ليوم الخميس 23-5-2019

أستقر سعر الريال السعودى في البنوك العاملة في مصر خلال التعاملات المسائية ليوم الخميس 23-5-2019 بعدما تراجع منذ ثلاث ساعات ماضية ، بنحو 14 قرشاً في البنك المركزي وأستقرعلي ذلك السعر مسجلاً سعر شراء بنحو 4.48 جنيه وسعر البيع مسجلا 4.51 جنيه .









سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23 مايو 2019

ولعل العملة السعودية تشهد حالة إستقرار داخل البنوك المصرية الرسمية، حيث أن حالة الطلب والعرض أصبحت ذات معدل طبيعي داخل سوق العملة المصري، حيث سجلت سعر الريال السعودي اليوم في حالة الشراء في بنك مصر نحو الـ 4.49 جنيه، في حين بلغت نحو الـ 4.52 جنيه في حالة البيع.







وللمتابعة اللحظية، قامت بوابة الفجر الإلكترونية بنشر أخر وأهم تحديث لسعر الريال السعودى في البنوك العاملة في السوق المصرى اليوم على النحو التالي:





سعر الريال السعودى في البنك المركزي 4.48 جنيهًا للشراء 4.51 جنيهًا للبيع





سعر الريال السعودى في بنك مصر

4.49 جنيهًا للشراء

4.52 جنيهًا للبيع





سعر الريال السعودى في البنك العربي الافريقي

4.46 جنيهًا للشراء

4.52 جنيهًا للبيع





سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري 4.49 جنيهًا للشراء 4.52 جنيهًا للبيع









سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي CIB

4.46 جنيهًا للشراء

4.51 جنيهًا للبيع





سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

4.46 جنيهًا للشراء

4.51 جنيهًا للبيع













سعر الريال السعودى في بنك البركة 4.42 جنيهًا للشراء 4.56 جنيهًا للبيع

سعر الريال السعودى في بنك عودة 4.49 جنيهًا للشراء 4.51 جنيهًا للبيع











سعر الريال السعودى في مصرف أبو ظبي الاسلامي

4.49 جنيهًا للشراء

4.53 جنيهًا للبيع









سعر الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول 4.47 جنيهًا للشراء 4.52 جنيهًا للبيع



