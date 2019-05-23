ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مجدي عبدالغني يكشف وجه الشبه بينه وبين محمد صلاح في رحلة احترافهما

الخميس 23/مايو/2019 - 08:58 م
مجدي عبدالغني يكشف وجه الشبه بينه وبين محمد صلاح في رحلة احترافهما
مجدي عبدالغني ومحمد صلاح
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إنه تعلم اللغة البرتغالية في أول 6 شهور احتراف له هناك.

وأضاف عبدالغني، خلال برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يعرض على شاشة قناة "TeN" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "بعد انتهاء السنة الأولى من عقدي، روحت لرئيس النادي، وقولت له مش عاجبني المرتب، وكان مرتبي ضعيف جدًا".

وتابع: "كنت أنا اللي بكسب الفرقة، وكان في ناس في الفرقة بتأخذ أكثر مني، ومحمد صلاح عمل كده في ليفربول كان عقده صغير، ولما حصل على أحسن لاعب في إنجلترا، عدل عقده".

وأردف: "رئيس النادي زود لي المرتب، وبعد ما هددته وقولت له أنا نازل مصر، ومش راجع تاني، وخاف من كده وزود مرتبي، وقعد يكلمني كل يوم في التليفون عشان يطمن عليا".
Advertisements
المزيد عن: مصر محمد صلاح مجدي عبدالغني توك شو اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم