ادخل رقم جلوسك واعرف نتيجتك.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة
الخميس 23/مايو/2019 - 08:52 م
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في السطور التالية إليكم نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والإسم، بعد اعتمادها من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اليوم الخميس، الموافق 18 رمضان 1440 هجريا.
وتم اعتمادها بنسلة نجاح 81.27%، ونتيجة الإعدادية المهنى بنسبة نجاح 86.5% ونتيجة المكفوفين بنسبة نجاح 100% ونتيجة ضعاف السمع بنسبة نجاح 98.5 % .
وبلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية فى الجيزة 193 طالب وطالبة، بنسبة مرتفعة عن العام الماضى، حيث تقدم للامتحان 146437 طالب وطالبة، وحضر منهم 143023 طالب وطالبة، نحج منهم 116239 طالب وطالبة.
من جانبه أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أدارة الهرم التعليمية فى المركز الأول بنسبة نجاح 90٪ وإدارة الشيخ زايد فى المركز الثانى بنسبة نجاح 89% وإدارة جنوب الجيزة بنسبة نجاح 88 %.
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