نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 اخر العام برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 الترم الاول برقم الجلوس





نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية, يتراقب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات مصر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية منذ أن أنتهت الإمتحان وظهرت بالفعل ببعض المحافظات ” الإسكندرية, الجيزة, جنوب سيناء, مرسى مطروح” مما دفع طلاب الشرقية الى التشوق لمعرفة النتيجة التي سوف تظهر على موقع بوابة مدرية التربية والتعليم عقب الإعلان عنها ومن جهة أخرى يسعى بكل جهد المدرسين والمواجهين الأوائل من أجل الإنتهاء من تصحيح نتيجة الصف الثالث الاعدادي لظهورها في خلال اليومين المقبلين.





نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية.

عقب إنتهاء عمليات التصحيح والمراجعة سوف يتم عرض النتيجة على السيد المحافظ الدكتور ” ممدوح غراب ” لاعتمادها ونشرها على موقع بوابة مدرية التربية والتعليم لمحافظة الشرقية ومن المتوقع ظهور النتيجة في خلال الساعات القادمة.





يمكنك الحصول علي النتيجة من خلال إداراتك التعلمية.

إدارة شرق التعليمية

إدارة غـــرب التعليمية

إدارة منيــا القمــح التعليمية

إدارة بلبيـــس التعليمية

إدارة أبــو كبيـــر التعليمية

إدارة أبـــو حمـــاد التعليمية

إدارة الحسينية التعليمية

إدارة فــــــاقـــوس التعليمية

إدارتى الإبراهيمية وههيا التعليمية

إدارتي كفر صقر وأولاد صقر التعليمية

إداتي ديرب نجم ومشتول السوق التعليمية

إدارتي الصالحية الجديدة و العاشر من رمضان التعليمية

إدارتي القرين والقنــــايــات التعليمية

إدارتي منشأة أبو عمر وصــان الحجر القبلية التعليمية.





يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية من خلال:

أولا افتح موقع بوابة مدرية التربية والتعليم محافظة الشرقية

ثانيا قم باختيار الاداراة التعليمية

ثالثا قم بكتابة رقم الجلوس

رابعا اضغط علي عرض النتيجة.





الدرجات النهائية للموات الدراسية لعام 2019

المواد الدراسية الدرجات النهائية للمواد

مادة العربي 40 درجة

مادة الإنجليزي 30 درجة

الرياضيات (2) 30 درجة

الرياضيات (1) 20 درجة

العلوم 20 درجة

التربية الدينية لا تضاف للمجموع

التربية الفنية لا تضاف للمجموع

الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع

المجموع الكلي 140 درجة