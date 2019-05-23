طبقا لإحصاءات يوتيوب.. "القاهرة والنَّاس" القناة المصرية الاكثر مشاهدة في رمضان تزامنا مع عيدها العاشر

تصدّرت قناة "القاهرة والناس" قائمة القنوات الفضائية المصرية الأعلى مشاهدة بعدد 105 مليون مشاهدة وذلك طبقـًا لأحدث إحصائيات موقع يوتيوب والتي تأتي بالتزامن مع احتفالها بمرور عشر سنوات على انطلاقتها.









وانفردت "القاهرة والناس" بالمركز الأول من حيث المحتوى الأكثر مشاهدة بين جميع القنوات الفضائية المصرية وارتفع إجمالي عدد المشتركين بالقناة على يوتيوب ليتجاوز مليوني مشترك، وهو أعلى معدل نمو للقنوات المصرية على موقع المشاهدة.









كما تفوقت "القاهرة والناس" في عدد الفيديوهات الجديدة التي أضافتها على يوتيوب، وكذلك على مستوى تفاعل المشاهدين؛ إذ سجلت أكثر من مليون تفاعل من الجمهور ما بين تعليقات وإعجاب بمحتوى القناة والتنوع والتجدّد الدائمَيْن في برامجها وبعد مسيرة حافلة من البث التليفزيوني المتميز خلال عشر سنوات، وذلك من خلال عرض مجموعة متنوعة وجذابة من البرامج والأعمال التليفزيونية التي تجمع بين المتعة والفائدة لكل أفراد الأسرة.