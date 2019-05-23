برشلونة يرصد 5 صفقات نارية لتدعيم الهجوم

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يخطط للتعاقد مع عدة صفقات نارية لتدعيم خط الهجوم الكتالوني.





ويرغب فريق ارنستو فالفيردي في تدعيم مركز المهاجم خاصة في ظل كبر سن لويس سواريز مهاجم البارسا المميز.





وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ف"إن برشلونة حدد 5 مهاجمين لضم أحدهما في الفترة المقبلة وهم، الفرنسي وسام بن يدر، والأوروجوياني كريستيان ستواني ومواطنه ماكسي جوميز وفيرناندو يورنتي.





أضافت الصحيفة أن حظوظ كل من ماكسي جوميز، لاعب سيلتا فيجو، ويورنتي، مهاجم توتنهام، ضعيفة نوعا ما، في حين تواجد الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لاعب أرسنال في القائمة.