خالد الجندي: الآذان يعني قطع مهمة متاع وضروريات الحياة

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن شعيرة الآذان والإقامة من الشعائر التي يستحضر بها المرء حالة الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "حدوتة فقهية"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الخميس، أن الآذان يؤكد أن الله أكبر من أي شيء يفعله الإنسان، معلقًا: "مافيش فصال، معناه إن ربنا أكبر من إنشغالنا بأي شيء".



وأوضح أن الآذان يعني قطع مهمة متاع الحياة أو ترفيات أو ضروريات الحياة للمثول بين يدي الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن الآذان والصلاة يعيدان شحن طاقة الإنسان، متابعًا: "الله يلطف ويحفظ الإنسان الذي يحافظ على نداء الله في الآذان ويلبيه؛ لأنه إعلان أن الله أكبر من أي شيء".

