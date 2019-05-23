"بورصة أبو ظبي" : دانة غاز تحصل علي الموافقة بشراء نحو 10 % من أسهمها

أعلنت شركة "دانة غاز" المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لإعادة شراء ما لا يزيد على 10% من أسهمها - ما يعادل 968 مليون سهم تقريبا - .





وكانت الجمعية العمومية لشركة "دانة غاز" قد وافقت خلال اجتماعها الذي عقد في أبريل الماضي، على إعادة شراء أسهم الشركة بنسبة لا تزيد على 10% من رأس مالها.





وأكدت الهيئة أن مهلة شراء شركة دانة غاز لأسهمها تنتهي بتاريخ 20 مايو 2020 وأن مدة بيع الأسهم المشتراة يجب ألا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر عملية شراء كما يجب مراعاة الالتزامات اللاحقة للشراء والبيع المنصوص عليها في القانون.