تناول أصول المعاملة الزوجية والتحديات المعاصرة.. مجلس محمد بن فيصل القاسمي ينظم ندوة عن الاسرة السعيدة

نظم المجلس الرمضاني الفكري للشيخ محمد بن فيصل القاسمي، ندوة عن الاسرة السعيدة، بحضور الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، صاحب ورئيس مجموعة " ام بي اف" الوطنية، وحرمه الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، وذلك في مقر مستشفى " جي بي ار" في دبي التابع للمجموعة.









وأشار الدكتور خالد الزعابي، الخبير في العلاقات الاسرية، الى ان أساس العشرة الزوجية قائم على المعاملة الطيبة، ولذلك أصول ابرزها القول الحسن، مثل الشكر للطرف الآخر والتعود على مبدا الاعتذار في حالة الخطأ، وكذلك على المدح والثناء، وحسن الاستماع والمصارحة بين الزوجين والتحلي بالحوار الراقي، بالإضافة الى البعد عن الأمور التي يكرهها الآخر.









وأكد الزعابي، أهمية المؤانسة وإدخال السرور وخاصة عند نهاية اليوم، وضرورة حفظ الاسرار الزوجية، منوها الى مسألة التعامل مع الماديات والأمور المالية، حيث يتوجب الاتفاق على هذه الأمور والتحلي بالقناعة والرضا باليسير وحسن التدبير للمال، بالإضافة الى عدم التباهي او المعايرة بما قدمه أحد الزوجين للطرف الآخر.









ولفت إلى خطورة تضخيم الأخطاء وما ينتج عنها من هجران وخطيئة، موضحا انه في حالة وجود خطأ كبير يكن هناك تدرج في العلاج من الأقل الى الأكبر، مع تفضيل التلميح بالخطأ بدلا من المواجهة وكذلك التغافل عن العديد من الأخطاء واحسان الظن والتماس العذر.









وشدد الزعابي، على ضرورة الوفاء الى الماضي الجميل لكل طرف والحرص على عدم ادخال أطراف خارجية في حالة الخلاف، وإذا اضطر الى ذلك يكون مرحلة أخيرة، على ان يتم انتقاء الأشخاص المخلصين والتحلي بالصبر وعدم الغضب.









من جانبه، تحدث الدكتور عبدالعزيز الحمادي، المستشار الاسري، عن تجارب من الواقع وتصاعد ارقام الخلافات، مؤكدا ان الاسرة الهادئة، أداة نجاح للأبناء، مؤكدا ان الزواج التقاء روح وجسد وليس احدهما فقط.









وتناول الحمادي، التحديات التي تواجه الاسرة في الوقت الراهن، وأبرزها طغيان الحياة المادية وضغوطات الحياة وانشغال الابوين، حتى ان معدل جلوس الاباء مع الأبناء بلغ 20 دقيقة يوما، وادمان وسائل التواصل التي أدت الى هدم بعض البيوت، وقد أدت هذه التحديات وغيرها الى ارتفاع معدلات سن الاقبال على الزواج بين الشباب والشابات.









وأشار الحمادي إلى أن ترتيب الأولويات وتنظيم الأوقات وتعزيز دور الاب من الحلول المهمة للتغلب على هذه التحديات، بالإضافة الى ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وقضاء وقت مناسب عليها، بحيث لا تأخذ معظم وقت الزوجين.