باناسونيك" تنفي إيقاف عملياتها التجارية مع هواوي"
الخميس 23/مايو/2019 - 08:43 م
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أعلنت شركة "باناسونيك" اليابانية اليوم الخميس، أنها لم تعلق تعاملاتها التجارية مع الشركة الصينية العملاقة "هواوي" التي أدرجتها وزارة التجارة الأمريكية في القائمة السوداء.
وأضافت: "سنواصل تقديم المنتجات والخدمات "لهواوي" والعملاء الصينيين على أساس الامتثال الصارم للقوانين واللوائح في البلدان والمناطق التي تنشط فيها "باناسونيك".
الجدير بالذكر أن ثلاث شركات اتصالات كبرى يابانية أمس، وهي "NTT Docomo"، و"SoftBank"، و"KDDI 22"، قررت تأجيل انطلاق مبيعات هواتف شركة "هواوي" الجديدة انصياعا للعقوبات الأمريكية.
وأضافت: "سنواصل تقديم المنتجات والخدمات "لهواوي" والعملاء الصينيين على أساس الامتثال الصارم للقوانين واللوائح في البلدان والمناطق التي تنشط فيها "باناسونيك".
الجدير بالذكر أن ثلاث شركات اتصالات كبرى يابانية أمس، وهي "NTT Docomo"، و"SoftBank"، و"KDDI 22"، قررت تأجيل انطلاق مبيعات هواتف شركة "هواوي" الجديدة انصياعا للعقوبات الأمريكية.
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