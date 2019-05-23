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'الوطنية للإعلام' تطلق أحدث قنواتها الرياضية وتبث مباريات كأس الأمم الأفريقية

الخميس 23/مايو/2019 - 08:41 م
'الوطنية للإعلام' تطلق أحدث قنواتها الرياضية وتبث مباريات كأس الأمم الأفريقية
الهيئة الوطنية للإعلام - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن انطلاق أحدث قنواتها الرياضية، يوم السبت المقبل؛ حيث تنطلق القناة علي البث الفضائي، على أن تقوم ببث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، علي البث الأرضي الرقمي، وتنقل القناة كل فعاليات ومباريات البطولة.


وقالت الهيئة في بيان لها، إن القناة ستستعين بنخبة من نجوم مقدمي البرامج الرياضية في مصر؛ حيث تقدم القناة برامج رياضية متميزة، وستديو تحليلي تستضيف فيه خبراء ونجوم كرة القدم، لتقديم تحليلًا قويًا، ووصف تفصيلي لكافة مباريات البطولة، وعرض شرح تفصيلي عن تاريخ وإمكانيات ونجوم المنتخبات الأفريقية المشاركة بالبطولة.


وكانت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، بالتعاون مع إحدى مجموعات الإعلام، قد قاموا بتوفير كافة الدعم الفني والتقني لانطلاق القناة؛ حرصًا على حق المواطن المصري في مشاهدة مباريات منتخبهم الوطني.

وكان العمل قد بدء لانطلاق القناة منذ فترة، وتجري الاستعدادات النهائية لانطلاق القناة التي يتم متابعة العمل بها أولًا بأول وبتوحيهات من حسين زين رئيس الهيئة، بالعمل على تطوير وتقوية محطات البث الرقمي الأرضي، وتوفير كافة الإمكانات الهندسية من أجل ظهور القناة بأعلى جودة ممكنة.
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